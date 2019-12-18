Грабители заставили сотрудников российского банка ползать на коленях

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В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видны преступники в масках. Один из них с оружием. Грабители заставили сотрудников банка и уборщицу ползти на коленях, а затем лечь на пол.

По данным «Фонтанки», налет совершен на отделение банка «Восточный», расположенного на улице Савушкина, вечером 17 декабря. Грабителей было пятеро, они были одеты в черные куртки и шапки, лица скрыли под масками телесного цвета. Преступники были вооружены автоматами и ножом.

Ворвавшись в банк, они закричали: «Все на пол! Лежать!» Один из налетчиков приставил нож к лицу кассира и обещали лишить глаз, если она не выдаст деньги, рассказали очевидцы. В момент преступления в помещении банка было несколько сотрудников, уборщица и посетитель.

После того, как кассир выдала пять миллионов рублей, грабители сложили деньги в спортивную сумку и скрылись. Прибывшие по вызову полицейские пустили по следу преступников служебную собаку по кличке Атака. Она вывела оперативников к парковке у дома на параллельной месту преступления улице — Приморском проспекте. Оставшиеся на асфальте следы колес показали, что налетчики петляли по дворам в темноте. Полицейским также удалось отыскать отпечатки пальцев грабителей.

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