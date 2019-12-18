В Севастополе оценили планы Зеленского лишить город специального статуса

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить статус региона в конституции страны. По словам руководителя региона, планы украинского лидера не имеют значения, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Для меня как для врио губернатора российского Севастополя важен исключительно его российский статус — города федерального значения», — сказал он.

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18 декабря Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны. Согласно внесенному в Верховную Раду законопроекту, Севастополь будет относиться к административно-территориальной единице Автономная Республика Крым.

В Крыму назвали предложение украинского лидера ошибкой. По словам главы комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрия Гемпеля, более правильным решением было бы вообще исключить Крым и Севастополь из конституции Украины, поскольку они являются частью России.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь отметил, что городу будет «ни жарко, ни холодного» от того, что из конституции Украины уберут понятие о его особом статусе.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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