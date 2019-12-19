На месте стрельбы у здания ФСБ в Москве обнаружили гранату

На месте стрельбы возле здания ФСБ на Лубянке обнаружили рюкзак и гранату, на месте работают саперы. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Telegram-канал Life Shot. По предварительным данным, неизвестный стрелял из карабина «Сайга».

Стрельба на площади Воровского произошла вечером 19 декабря. Ее открыл на парковке неизвестный мужчина, по данным источников «Ленты.ру», с ним было два человека. По разным данным, в результате погибли от одного до трех человек, среди которых — сотрудник комендатуры ФСБ.

Открывший стрельбу забаррикадировался в здании с выходом на площадь Воровского, где был заблокирован силовиками, а затем убит. Его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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