Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории». Его слова приводит Football Italia.

Футболист заявил, что был рад помочь команде, хотя игра получилась крайне сложной. По словам Роналду, он не ожидал, что подпрыгнет так высоко. Позже в Twitter форвард сравнил себя с шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Роналду отличился голом 18 декабря. В конце первого тайма нападающий подпрыгнул на 71 сантиметр и забил мяч головой. Матч завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:1, что позволило команде подняться на первую строчку турнирной таблицы Серии А. Роналду удалось отличиться в пятом матче подряд за туринцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!