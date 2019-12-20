Корпорация МСП поддержит стартап в Курской области

Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержит компанию «Энергопарк», которая занимается созданием биогазовой станции в Курской области. Организация получит кредит на 250 миллионов рублей в МСП Банке, пишет ТАСС со ссылкой на данные корпорации.

Проект реализуется на территории очистных сооружений МУП «Водоканал» в поселке Ворошнево. Кредит под станцию будет предоставлен на семь лет по льготной ставке в 8,5 процента. Общая стоимость проекта оценивается в 370 миллионов рублей.

Биогазовая станция будет генерировать тепловую и электрическую энергию из сырья и позволит решить вопросы повышения эффективности обращения с отходами в регионе, снизить показатели загрязненности воздуха и оздоровить прилегающие водные объекты.

Строительство станции соответствует целям нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в России.

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