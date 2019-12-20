Россия вместе с носителем оружия «Судного дня» получит еще три атомные субмарины

В 2020 году «Севмаш» передаст ВМФ России четыре атомные подлодки, сообщил ТАСС гендиректор компании Михаил Будниченко.

Первая — это субмарина К-329 «Белгород» проекта 09852, которая станет носителем беспилотного подводного аппарата «Посейдон» оснащенного ядерной энергоустановкой. Еще три — ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А и многоцелевые подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М.

Также Будниченко рассказал о работах, которые запланированы в 2020 году на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М.

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«В 2020 году на корабле проекта 11442М будут выполнены работы, обеспечивающие вывод корабля из дока. Следующий этап — достройка у набережной предприятия и подготовка к испытаниям. Работы на корабле ведутся в соответствии с графиком. После модернизации корабль будет вооружен высокоточным оружием большой дальности, а также мощным противолодочным вооружением», — отметил гендиректор.

В апреле «Белгород» спустили на воду в «Севмаше» (Северодвинск). В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».

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