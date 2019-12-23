Вратарь худшей команды АПЛ совершил лучший сейв тура АПЛ

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер совершил лучший сейв в 18-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипер отразил мяч ногой после удара с близкого расстояния в концовке игры против «Манчестер Юнайтед» (2:0). «Шершни» занимают последнее место в турнирной таблице и являются худшей командой АПЛ. В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Джордана Пикфорда («Эвертон»), Руя Патрисиу («Вулверхэмптон»), Алекса Маккарти («Саутгемптон») и Каспера Шмейхеля («Лестер»).

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