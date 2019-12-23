На Украине опровергли экстрадицию азербайджанского оппозиционера

Генпрокуратура Украины (ГПУ) опровергла свою причастность к экстрадиции в Азербайджан блогера-оппозиционера Эльвина Исаева, который был сразу же задержан на родине. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос издания «Радио Свобода».

В сообщении ГПУ говорится, что ведомство не участвовало в принятии решения о передаче Исаева Азербайджану: «Его фактическая передача по результатам экстрадиционной процедуры не осуществлялась». Кроме того, Генпрокуратура не смогла ответить на вопрос журналистов, известно ли правоохранительным органам Украины о преступлениях, которые Баку инкриминирует Исаеву. Ведомство не располагает соответствующей информацией, поскольку не принимает участия в расследовании.

О задержании Эльвина Исаева стало известно 15 декабря из сообщения миграционной службы Азербайджана. В нем говорится, что блогера депортировали с Украины 12 декабря, после чего арестовали в Баку по решения суда. До сих пор неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело в отношении Исаева. Его задержание состоялось за несколько дней до официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан.

Исаев уехал на Украину в середине сентября. До этого он более 20 лет жил в России, куда переехал в 1998 году. В 2001 году он получил российское гражданство и отказался от паспорта Азербайджана. До недавнего времени Исаев вел блог, в котором критиковал власти своей родины.

В августе 2019 года Исаева лишили российского паспорта. Как отмечали в полиции, документ был признан недействительным. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и оштрафовали на пять тысяч рублей.

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