В России заявили о готовности передать данные о катастрофе «Боинга» в Донбассе

Москва готова предоставить Нидерландам имеющиеся у нее данные о катастрофе «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента», — отметил дипломат. По его словам, информацию российская сторона может передать для новых судебных слушаний, которые начнутся в Нидерландах в марте 2020 года.

Ранее 23 декабря глава МИД Нидерландов заявил, что Россию попросили помочь в расследовании причастности Украины к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом. Речь идет о незакрытом воздушном пространстве.

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О том, что парламент Нидерландов инициировал дополнительное расследование по делу о крушении «Боинга», стало известно в октябре. Отмечалось, что следователи, в частности, планируют выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство, несмотря на то, что там велись боевые действия.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец. Суд по этому делу ожидается весной 2020 года.

МИД России неоднократно называл обвинения «абсолютно голословными» и подчеркивал отсутствие конкретных доказательств причастности российской стороны к катастрофе.

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