Россию попросили проверить причастность Украины к гибели «Боинга» над Донбассом

Нидерланды попросили Россию помочь в расследовании о причастности Украины к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает ТАСС.

Речь идет о незакрытии воздушного пространства над Восточной Украиной в день гибели рейса MH17. Отмечается, что факт обращения был задокументирован в записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией.

В той же записке указано, что Нидерланды разочарованы действиями Москвы, не выполнившей запрос прокуратуры о временном задержании экс-начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении «Боинга». «Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства», — заключил Блок.

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2 декабря Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха. Прокуроры направляли в Москву запрос на его предварительный арест и экстрадицию, однако, как считает голландская сторона, Россия тянула с ответом, позволив ему вернуться в ДНР после состоявшегося в сентябре освобождения.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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