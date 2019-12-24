ОКР отреагировал на решение РУСАДА обжаловать отстранение России

В Олимпийском комитете России (ОКР) согласились пойти на обжалование решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных стартах на четыре года. Об этом сообщает ТАСС.

Исполком ОКР поддержал инициативу наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В комитете не согласны с санкциями со стороны WADA в отношении отечественного спорта.

13 декабря глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что считает необходимым обжалование решения WADA в Спортивном арбитражном суде Лозанны и отметил, что в данном вопросе будет задействован ОКР. Он также подчеркнул, что передаст комитету доверенность.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать подобные соревнования на своей территории. Запрет не коснется ближайшего чемпионата Европы по футболу. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!