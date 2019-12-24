Стало известно о состоянии пилота разбившегося Су-57 в Хабаровском крае

Пилот истребителя Т-50 (заводской индекс Су-57), разбившегося в Хабаровском крае, не получил травм после катапультирования. О его состоянии ТАСС стало известно от источника в медицинских военных структурах.

Обследовавшие пилота врачи оценивают его самочувствие как хорошее. «Ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», — сказал собеседник агентства. В настоящий момент летчика обследует невролог, после чего его отпустят домой.

Ранее сообщалось, что во время падения самолета штатно сработала система аварийного покидания и летчик успешно катапультировался. На вертолете Ми-8 его доставили в больницу в Комсомольске-на-Амуре.

Крушение произошло в 111 километрах от аэродрома базирования во время испытаний от завода-изготовителя. Самолет не принадлежал Минобороны, за штурвалом был пилот гражданской авиации. Рассматриваются версии о технической неисправности и ошибке пилотирования, специалисты ищут черные ящики.

Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения, разработан для замены Су-27. Первый его полет прошел в январе 2010 года. Серийное производство запущено в мае 2019-го. Предположительно, в конце декабря должна была состояться его первая крупная поставка.

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