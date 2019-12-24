В Непале задержали 122 подозрительных китайца

Столичная полиция Непала задержала 122 китайца по подозрению в незаконной деятельности. Об этом сообщает Reuters.

Это произошло в ходе крупнейшей акции проверки иностранцев, въезжающих в страну по туристическим визам. Начальник полиции Катманду заявил, что граждане Китая были пойманы во время рейдов в понедельник из-за того, что «занимались подозрительной деятельностью». В частности, они подозреваются в киберпреступлениях и взломе банкоматов.

В полиции отметили, что предполагаемые преступники содержатся в разных полицейских участках, их паспорта и ноутбуки изъяты. «Впервые так много иностранцев задержаны по подозрению в преступной деятельности», — заявили в полиции. В правоохранительных органах добавили, что в китайском посольстве знали о планирующихся облавах и поддержали проведение рейдов.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская и непальская полиция сотрудничали по этому делу. Он отметил, что правительство Китая стремится расширить сотрудничество с полицией соседней страны.

Это не первый раз, когда граждан КНР задерживают полицейские на территории другой страны. Так, на прошлой неделе на Филиппинах арестовали 342 человека во время операции против подпольных казино. В июне в Японии были арестованы семеро китайцев в возрасте от 20 до 49 лет. Двоих подозреваемых поймали, когда они выгружали мешки с метамфетамином с судна, еще пятерых задержали днем ранее.

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