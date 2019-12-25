Арестованного охранника колледжа в Благовещенске назвали крайним

Семья охранника колледжа в Благовещенске Олега Ермолова, где 14 ноября студент расстрелял своих сокурсников, уверена в его невиновности. Об этом они рассказали изданию «Сибирь. Реалии».

Родственники Ермолова уверены, что из него сделали крайнего, поскольку за него некому заступиться, а денег на адвоката нет. «Я считаю, что из моего папы просто сделали козла отпущения», — сказала дочь охранника Алена. По ее словам, когда началась стрельба, ее отец сразу позвонил в полицию и МЧС, а затем начал выводить людей из здания в безопасное место.

Несмотря на то что Ермолов имеет проблемы со здоровьем и воспитывает двоих несовершеннолетних детей, через несколько дней после случившегося его взяли под стражу — следствие посчитало, что он может скрыться от правосудия.

По словам матери Ермолова Людмилы Александровны, после ареста детей охранника начали травить одноклассники, а его жене пришлось устроиться на вторую работу. Она рассказала, что Ермолов прошел обучение и получил квалификацию охранника четвертого разряда, однако удостоверения у него не было, поскольку нужно было оплатить пошлину, а лишних денег в семье нет. «И сейчас ищут хоть какую-то ниточку, чтобы зацепиться: удостоверения нет», — сказала мать Ермолова.

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Жена Ермолова Олеся со слов мужа передала, что тревожная кнопка и дубинки были только в первом корпусе колледжа. Во втором, где произошла стрельба, была только пожарная кнопка. «Олег говорил руководству колледжа о необходимости такой кнопки, но ему ответили, что денег нет», — рассказала Олеся.

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин пришел в колледж с ружьем. Он зашел в аудиторию и выстрелил в одногруппников. В результате один учащийся погиб, еще трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин получил ранения и, закрывшись в аудитории, покончил с собой. Охранника Олега Ермолова и директора ЧОП «Сириус-А» Сергея Андрюшенко обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более человек. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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