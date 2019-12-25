Российского писателя-фантаста заподозрили в хранении боеприпасов

Российского писателя-фантаста Александра Конторовича заподозрили в хранении боеприпасов. Полиция обнаружила в его квартире на Мосфильмовской улице восемь предметов, похожих на боевые гранаты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в ходе экспертизы выяснилось, что предметы являются пиротехническими изделиями. Отмечается, что было принято решение об отказе в возбуждении дела.

Александр Конторович является автором таких произведений, как «Черные бушлаты», «Пепельное небо», «Черная пехота», «Реконструктор», «Спецназовец будущего», «Лорд в серой шинели».

В октябре прошлого года произошел взрыв на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. В результате происшествия погибли четверо. Следственный комитет России сообщал о задержании главного инженера предприятия. Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, мужчина допустил к работе в цеху людей, не оформленных официально и не имеющих допуска к обращению с пиротехникой.

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