Россия выделит почти пять миллионов долларов в помощь северокорейским детям

Посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ли Хын Сик и посол России в КНДР Александр Мацегора

Россия выделит почти пять миллионов долларов для борьбы с детской смертностью в Северной Корее. Об этом сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Деньги пожертвуют на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Корейский посол по особым поручениям МИД Ли Хын Сик обещал немедленно передать сведения о помощи Пхеньяну.

В начале сентября в России заявили, что северокорейских рабочих отправят обратно на родину в рамках исполнения резолюции Совбеза ООН. Она была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты. Документ предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее конца 2019 года. Россия начала этот процесс в 2018-м.

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