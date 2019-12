Умерла автор песни из ситкома «Друзья»

Фото: Theo Wargo / Getty Images for Songwriters Hall Of Fame

Автор песен Алли Уиллис скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти стала остановка сердца. Уиллис было 72 года.

Алли Уиллис написала музыку для песни I’ll Be There for You в исполнении The Rembrandts, которая была использована в качестве вступительной композиции в ситкоме «Друзья». Она также работала с группой Earth, Wind & Fire, для которой, в частности, написала песню September.

Уиллис получила две премии «Грэмми» за работу над музыкой в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» и мюзикле «Цветы лиловые полей». В 2018 году ее имя включили в Зал славы авторов песен.

В сентябре певец Эдди Мани, автор песни Two Tickets to Paradise, скончался после продолжительной болезни. Ему было 70 лет.