Приморские производители станут постоянными поставщиками ярмарки в Харбине

Приморские производители весной 2020 года станут постоянными участниками ярмарки экологически чистых продуктов в Харбине. О договоренности с правительством провинции Хэйлунцзян сообщил вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков. Его слова приведена на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Достигнута договоренность с правительством провинции Хэйлунцзян о создании ярмарки экологически чистых продуктов в Харбине — городе с населением в 11 миллионов человек», — указал он. В 2019 году поддержку для выхода на зарубежные рынки получили 380 предпринимателей-экспортеров.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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