На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Видео: KHMedia / YouTube

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25. Видео опубликовано на YouTube-канале KHMedia.

Ченчиотти подчеркнул, что пламя, выходящее из форсажной камеры, имеет синий цвет, что указывает на полное сгорание топлива. Обычно на западных самолетах пламя имеет оранжевый цвет. Также Ченчиотти удивился тому, как долго Ту-22М3 удерживал форсаж после взлета, что нетипично для бомбардировщика: «Мы не знаем, какую выполнял задачу или какое испытание проходил этот Ту-22М3, но очевидно, что для этого потребовалось большее форсажное время, чем обычно».

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами на дистанции до 2200 километров от аэродрома базирования.

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