Названы сроки предварительных испытаний С-500

Предварительные испытания российской зенитной ракетной системы С-500 планируется начать в 2020 году, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, говоря о сроках. Его цитирует газета «Красная звезда» в субботу, 28 декабря.

По его словам, в июле уходящего года в полном объеме завершены испытания зенитной ракетной системы С-350 («Витязь-ПВО»), в настоящий момент первый серийный образец С-350 передается в войска.

Первый серийный образец С-500 планируется поставить в 2025 году, уточнил он.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» планируется использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности. Разработкой С-500 занимается концерн ВКО «Алмаз-Антей».

В ноябре американский стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал доклад, в котором говорится, что дальность ракет С-500 «Прометей» приближается к 500 километрам. Это, по мнению авторов, «может иметь значительные последствия для европейской безопасности».

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