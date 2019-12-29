Загитова соскучилась по соревнованиям

Российская фигуристка Алина Загитова отправила СМС своему тренеру Этери Тутберидзе во время чемпионата России в Красноярске, где утверждает, что соскучилась по соревнованиям. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В статье, посвященной результатам турнира, говорится, что Тутберидзе сообщила о переписке с 17-летней Загитовой. Победительницей первенства стала 15-летняя Анна Щербакова, которая также тренируется под руководством специалиста.

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Чемпионат России завершился 28 декабря. В произвольной программе Щербакова набрала 181,94 балла. Она стала двукратной победительницей первенства. Второе место досталось Алене Косторной, третье — Александре Трусовой. Они также занимаются в группе Тутберидзе.

Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры 13 декабря. Фигуристка добавила, что продолжит тренироваться и пропустит остаток нынешнего сезона. В данный момент Загитова занята в ледовом шоу Татьяны Навки.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

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