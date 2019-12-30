Москвичей предупредили об «анеморумбометрической пиле»

В ближайшие дни в Москве ожидается «анеморумбометрическая пила» — изменение направления ветра и его скорости. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

Как пояснил Вильфанд, «анемо» характеризует скорость ветра, «румбо» — направление. По его словам, в ближайшие дни скорость ветра будет достигать до 18 метров в секунду.

Синоптик предупредил, что в ближайшие шесть-семь дней атмосферное давление также будет меняться — оно упадет на 25 миллиметров ртутного столба. При этом это никак не будет сказываться на самочувствии, подчеркнул он.

Ранее Вильфанд говорил, что большинство россиян в январе ожидает теплая аномалия — большая часть страны будет окрашена красным и розовым цветами, что говорит о температурах выше нормы. Похолодание ожидается только на Чукотке, в Забайкалье и Иркутской области.

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