Названа смертельная опасность неправильного сна

Группа ученых из ряда британских университетов выявила связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких. Специалисты назвали оптимальное для человеческого здоровья время сна, передает Medicalxpress.

Медики заявили, что оптимальная продолжительность сна для человека должна равняться семи часам. Отклонение от нормы, по мнению врачей, может представлять опасность и нанести серьезный урон здоровью, в частности, легким. Ученые считают, что нарушение биоритмов и сбой в биологических часах организма увеличивает риск фиброза легких — разрастания соединительной ткани в результате воспаления. Указывается, что этого заболевания ежегодно умирает пять тысяч британцев, столько же, сколько от лейкемии.

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Британские врачи провели ряд исследований на мышах и выяснили, что продолжительность сна напрямую влияет на здоровье легких. Эксперты сообщили, что у людей, которые регулярно спят около четырех часов или меньше, риск получить воспаление и фиброз в два раза выше. При этом, как заметили специалисты, слишком долгий сон еще больше увеличивает риск фиброза легких. По их подсчетам, спящие более 11 часов в день люди в три раза больше подвержены заболеванию, чем выбирающие семичасовой сон.

Специалисты обратили внимание, что биологические часы также влияют на гормоны и обмен веществ организмов. В исследовании принимали участие ученые из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, Лондонского университетского колледжа и других учебных заведений.

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