Россияне решили сэкономить на новогодних подарках родным

Более трети россиян не намерены праздновать Новый год, а те, кто все-таки решил устроить праздник, планируют сократить расходы на развлекательные мероприятия, а также на подарки родным и близким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Робот Займер».

Опрос, проведенный в соцсетях, показал, что 10,6 процента респондентов собираются экономить на подарках, примерно столько же (10,1 процента) откажутся от елки, еще 9,2 процента собираются обойтись без развлекательных мероприятий. Кроме того, 7,9 процента участников опроса сообщили, что будут экономить на праздничном застолье.

Согласно недавнему исследованию, жители России в среднем потратят на новогодний стол 6403,78 рубля. За год подорожали сыры — на 11,17 процента. Сливочное масло и апельсины подорожали на 10,36 процента и на 10,87 процента соответственно. Свежие огурцы подешевели на 8,96 процента, а красная икра — на 4,97 процента.

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