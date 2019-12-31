Блогерша «Новогодняя 3,14сечка» решила разыграть свои трусы и обманула фанатов

Блогерша с ником «Новогодняя 3,14сечка» обманула фанатов, пообещав разыграть среди них свои трусы и не сдержав слово. Как девушка написала в своем посте в Twitter, нижнее белье должно было достаться тому, кто опубликует в комментариях к ее твиту лучший новогодний мем.
«У кого больше лайков — тому трусы», — объяснила «Новогодняя 3,14сечка» механизм розыгрыша. Она добавила, что белье будет чистым, глаженым и с ее автографом. Спустя день девушка решила объявить победителя, им оказался юзер с ником Bijad. К посту пользовательница приложила фото мужских трусов, на котором было видно, что их недавно вытащили из упаковки.
Юзеры поняли, что их разыграли, и выразили разочарование. «Уровень троллинга — твиттерская тысячница. Хорош», — писал пользователь Thefoxility. Девушка в ответ заявила, что о ее намерениях могли догадаться с самого начала. «Как будто вы меня первый раз в Twitter видите», — написала она.
Пользователь Romuald в шутку назвал поведение «Новогодняя 3,14сечка» кибермошенничеством. «Обычно нечистые на руку микроблогеры проводят викторины, разыгрывая трусы. На самом же деле их целью является похищение мемов», — заключил он.
В конце июня блогерша Бель Делфин (Belle Delphine) похожим образом разыграла своих фанатов, пообещав им создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет один миллион лайков. Когда это произошло, девушка действительно завела профиль на порносайте, однако не опубликовала там ничего пошлого, что разочаровало ее поклонников.