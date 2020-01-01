Гол ударом «ножницами» помог «Вест Хэму» выиграть первый матч при новом тренере

«Вест Хэм» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 января, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Марк Ноубл. Еще один мяч на свой счет записал Себастьен Аллер, забивший ударом боковыми «ножницами». Также отличился Фелипе Андерсон.

«Вест Хэм» смог победить в первом же матче при новом главном тренере команды Дэвиде Мойесе. Команда набрала 22 очка, покинула зону вылета и переместилась на 16-е место.

В следующем туре «Вест Хэм» 10 января на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» 12 января на своем поле примет «Уотфорд».

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