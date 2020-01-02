Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

С 2020 года вместо Генеральной прокуратуры на Украине начинает работу Офис генерального прокурора. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В прокуратуре объяснили, что в начале осени 2019-го общественное доверие к органам прокуратуры было одним из самых низких: более 70 процентов граждан Украины не доверяли сотрудникам ведомства. «Прокуратура была политизированной, разделенной на сферы влияния, а ее деятельность только обостряла в обществе потребность в справедливости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве начали процесс «очистки» — отбора лучших сотрудников. По результатам двух месяцев работы, аттестацию прошли только 610 человек из 1339. «Следующий этап — привлечение профессионалов — мы начнем в январе следующего года», — отметили в офисе генпрокурора.

В ведомстве также добавили, что за всю новейшую историю Украины органы прокуратуры не переживали таких изменений. «Ни одна власть не решилась сократить численность Генеральной прокуратуры практически вдвое, избавиться от прокуроров-"саженцев", аффилированных с недобросовестными бизнесменами и политиками, при огромном давлении и массированных медиа-атаках», — добавили в офисе.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сменил название администрации президента на Офис президента. В указе говорится, что задачами офиса президента будет экспертно-аналитическое, правовое и информационное консультирование, которое будет помогать главе государства в исполнении его обязанностей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!