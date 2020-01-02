Во ФСИН отреагировали на видео с издевательствами над заключенными

Видео избиения арестованных, опубликованное правозащитным проектом Gulag.net, было снято в 2017 году. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на ФСИН.

В ведомстве сообщили, что по итогам проверки виновных в произошедшем привлекли к ответственности, а материалы направили в следственные органы.

Ролик с издевательствами над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области был обнародован ранее. На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.

Правозащитники сообщили, что направили поступившие к ним видеофайлы в Следственный комитет России (СКР), Генеральную прокуратуру, во ФСИН, Министерство юстиции и руководителю по Кемеровской области.

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