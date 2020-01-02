Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Видео: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.

На видео видно, как сотрудники изолятора перед обыском камеры выводят заключенных, кричат, оскорбляют их, бьют по голове и спине.

Правозащитники направили поступившие к ним видеофайлы в Следственный комитет России (СКР), Генеральную прокуратуру, во ФСИН, Министерство юстиции и руководителю по Кемеровской области. Они требуют провести проверку в отношении начальника СИЗО и его заместителя, а также установить всех причастных к произошедшему и уволить их.

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