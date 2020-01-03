Бывший футболист сборной России призвал «забить на WADA» и ехать на Олимпиаду

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов призвал российских спортсменов ехать на Олимпийские игры 2020 года, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит РИА Новости.

Радимов призвал «забить на WADA». «Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы русские. Надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду», — заявил он. Бывший футболист посчитал, что российских атлетов будут поддерживать независимо от того, под каким флагом и гимном они выступают.

1 января новый глава WADA Витольд Банька пообещал защитить права невиновных спортсменов. Он заявил, что возглавлять организацию в следующие годы — большая ответственность для него.

9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года, а также запретило проводить на территории страны крупные международные турниры. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия.

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