Бывший футболист сборной России распек хоккейную молодежку и навлек на себя гнев

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в Twitter-аккаунте высказал мнение относительно выступления российских хоккеистов на молодежном чемпионате мира 2019 года.

«Нифига я не доволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу... они обязаны были играть в финале», — написал обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе петербургского «Зенита».

В ответ пользователи соцсети раскритиковали экс-футболиста. «Выиграй что-то сначала, потом выкидывай, а то вам все звания и медали за 8-10-е места дают», — отреагировал один из них. «Ну-ну, Владислав, вы то в 1996-м из группы [чемпионата Европы] даже не вышли, так что не надо ля-ля», — добавил другой. «Ты для начала выиграй что-то подобное, а потом будешь свои советы давать, лузер футбольный», — написал еще один пользователь.

Ранее 6 января сборная России завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, обыграв в матче за третье место швейцарцев со счетом 5:2. Команда в девятый раз истории добилась подобного результата. Победителем турнира стала сборная Финляндии, в финале одержавшая победу над американцами (3:2).

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