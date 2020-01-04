Россиянин из хулиганства «заминировал» центральную площадь города в Новый год

В Хабаровске задержан местный житель, который в Новый год «заминировал» центральную площадь города. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Сообщение поступило ночью 1 января. На центральной площади находились свыше 100 человек. Информация об угрозе для них не подтвердилась. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в одном из хостелов 39-летнего ранее несудимого местного жителя. Он дал признательные показания и объяснил свой поступок хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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