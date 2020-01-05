Вооруженный россиянин пытался попасть в дом творчества

Ростов №1 / Telegram

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина, у которого была сумка с холодным и огнестрельным оружием, пытался попасть в Областной дом народного творчества. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

Мужчина поставил сумку на ленту для того, чтобы ее содержимое могли проверить на рентгене. Внутри оказались нож и самодельный пистолет. Сразу после того, как сотрудники охраны увидели оружие, мужчина незамедлительно скрылся.

На данный момент россиянина еще не задержали. Полиция просматривает записи с видеокамер наружного наблюдения по району.

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