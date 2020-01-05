В районе Енисея произошло наводнение из-за аномального потепления

ЧП Лесосибирск / ВКонтакте

Несколько населенных пунктов в Красноярском крае затопило из-за разлива Енисея, спровоцированного аномально теплой погодой. Об этом сообщил замначальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников. Его обращение опубликовано в группе ведомства во «ВКонтакте».

От наводнения пострадало, в частности, село Абалаково. Там местная речка Галкина, которая впадает в Енисей, разлилась по проезжей части одной из улиц и остановила транспортное движение по ней. Наводнение также затронуло поселок Стрелка. В обоих селах дома и участки не пострадали. Подтоплены некоторые гаражи, сараи, хозяйственные постройки.

По словам Ветчинникова, на местах находятся спасатели, идет наблюдение за уровнем воды. До критического уровня воды остается около одного метра.

Таять лед на реке начал в районе 3 января. Часть зданий и дорог у берега затопило. В группе «ЧП Лесосибирск» во «ВКонтакте» местные жители указали, что власти предупредили их о возможной эвакуации.

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