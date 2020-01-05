Пытавшийся попасть в дом творчества вооруженный россиянин объяснился

Ростов №1 / Telegram

Вооруженный россиянин, пытавшийся попасть в Областной дом народного творчества в Ростове-на-Дону, оказался отцом девочки, которая пришла сюда на новогоднюю елку. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов №1».

Полиция нашла мужчину, который пришел в дом творчества с сумкой, где лежало холодное и газовое оружие, а после проверки вещей скрылся. Задержанный объяснил, что пришел за своей женой с дочерью, которые были на празднике. Оружие россиянину понадобилось для самообороны, а пистолет, по его словам, был газовым.

Мужчина решил присоединиться к жене с дочерью уже после непосредственного начала новогоднего праздника, но его из-за содержимого сумки не впустили в помещение. Тогда отец семейства спокойно ушел и отправился на рынок, где его и задержали.

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