Приказ Зеленского открыть дело по факту катастрофы в Иране назвали незаконным

Президент Украины Владимир Зеленский не имел права приказывать Генпрокуратуре страны открывать уголовное дело по факту авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает радиостанция «Громадьске» со ссылкой на экспертов.
Так, источник в Генпрокуратуре указал, что согласно части 1 статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса глава ведомства начинает расследование либо по собственной инициативе при наличии требуемых оснований, либо по заявлению о совершенном преступлении, но никак не по устному распоряжению.
Адвокат Виталий Титич объяснил, что согласно закону «О прокуратуре» надзорное ведомство независимо от любого влияния, его глава назначается только при одновременном участии президента и Верховной Рады и в своих действиях руководствуется только конституцией.
Ранее Зеленский написал в Facebook, что поручил Генпрокуратуре начать расследование по факту крушения самолета в Иране. Ведомство до сих пор официально не сообщило, будет ли открывать соответствующее дело.
Самолет «Международных линий Украины» разбился сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром в среду, 8 января. На борту находилось 167 пассажиров из Ирана, Афганистана, Канады и стран Европы, а также 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа, все они погибли.