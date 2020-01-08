Приказ Зеленского открыть дело по факту катастрофы в Иране назвали незаконным

Президент Украины Владимир Зеленский не имел права приказывать Генпрокуратуре страны открывать уголовное дело по факту авиакатастрофы в Иране. Об этом сообщает радиостанция «Громадьске» со ссылкой на экспертов.

Так, источник в Генпрокуратуре указал, что согласно части 1 статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса глава ведомства начинает расследование либо по собственной инициативе при наличии требуемых оснований, либо по заявлению о совершенном преступлении, но никак не по устному распоряжению.

Материалы по теме Украинский самолет разбился в Иране Погибли все 168 пассажиров и девять членов экипажа

Адвокат Виталий Титич объяснил, что согласно закону «О прокуратуре» надзорное ведомство независимо от любого влияния, его глава назначается только при одновременном участии президента и Верховной Рады и в своих действиях руководствуется только конституцией.

Ранее Зеленский написал в Facebook, что поручил Генпрокуратуре начать расследование по факту крушения самолета в Иране. Ведомство до сих пор официально не сообщило, будет ли открывать соответствующее дело.

Самолет «Международных линий Украины» разбился сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром в среду, 8 января. На борту находилось 167 пассажиров из Ирана, Афганистана, Канады и стран Европы, а также 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа, все они погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!