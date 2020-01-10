Квартиры в Латвии начали продавать за бесценок

Цены на жилую недвижимость в ряде населенных пунктов Латвии за последние несколько лет резко снизились. В некоторых из них полноценную квартиру можно купить за пару тысяч евро, пишет «МК Латвия» со ссылкой на данные местных жителей.

По наблюдениям граждан, наибольшее падение стоимости квадратного метра зафиксировано в поселках, расположенных на существенном удалении от крупных городов страны. Так, в поселке Катениеки, который находится в 72 километрах от Риги, трехкомнатная квартира со всеми удобствами стоит 3,8 тысячи евро. В поселке Озолмуйжа Алойского края «трешку» продают за 4,9 тысячи евро. Населенный пункт расположен в 129 километрах от столицы, здесь проживает 200 человек.

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В Ницгале (200 километров от Риги) четырехкомнатная квартира предлагается практически за бесценок — 2 тысячи евро. По мере приближения к большим городам цены на недвижимость увеличиваются. В поселке Свенте под Даугавпилсом (211 километров от Риги) трехкомнатная квартира стоит уже 10 тысяч евро, а в самом Даугавпилсе — от 11 тысяч евро.

«Я слежу за ценами на недвижимость и считаю, что они точно отражают ситуацию в Латвии, — сообщил изданию один из читателей. — Люди живут только в крупных городах, а в волостях и поселках все рушится, страна вымирает».

В декабре 2019-го стало известно, что в последние годы интерес россиян к приобретению недвижимости в Латвии существенно уменьшился. Об этом заявила риелтор, член Латвийской ассоциации недвижимости Евгения Дмитриченко. По словам эксперта, заменить приезжих из России некем — нет других иностранцев, желающих покупать жилье и другие объекты в Латвии. Из-за этого объемы продаж недвижимости в стране сильно просели.

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