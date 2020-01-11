«Лестер» дома проиграл середняку АПЛ

«Лестер» на своем поле проиграл «Саутгемптону» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 января, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «святых». На 14-й минуте хозяев вывел вперед Деннис Прат. Через пять минут равенство восстановил Стюарт Армстронг. Во втором тайме голом отметился Дэнни Ингс.

«Лестер» с 46-ю очками остается на втором месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал 26 очков и занимает 12-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 19 января на выезде встретится с «Бернли». «Саутгемптон» днем раньше на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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