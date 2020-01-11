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Стали известны подробности метания валенка в российской колонии

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Стали известны подробности метания валенка в российской колонии. Об этом пресс-секретарь УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«В каждой колонии есть какие-то свои, так скажем, фишки. Вот в 11-й колонии уже несколько лет проводятся шуточные соревнования по метанию валенка», — рассказала она. Плотникова добавила, что ФСИН постоянно организовывает для заключенных развлечения, например, скоро в колониях будут конкурсы к Масленице. «Тому, кто победил, достается какой-то приз. У нас осужденные поощряются за то, что они участвуют в культурных, спортивных мероприятиях», — указала представитель ФСИН.

Как сообщал ранее в январе омский портал ngs55, заключенный из колонии № 11 метнул валенок и побил собственный рекорд. В этот раз снаряд пролетел 28 метров. Отобрали троих победителей. Их наградили грамотами, а чемпиону вручили переходящий кубок. В пресс-службе ФСИН добавили, что в следующем году он не сможет победить: его срок заключения к тому моменту истечет.

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