Россиянам посоветовали не держать телефоны в карманах брюк

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянами не носить сотовые телефоны в карманах брюк. Полный список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

В частности, в Роспотребнадзоре заявили, что телефон лучше не носить при себе, разговоры следует ограничить двумя минутами, а перерыв между звонками должен быть не менее 15 минут.

Во время разговора, говорится в сообщении, трубку нужно подносить к уху спустя несколько секунд для снижения уровня облучения. Дело в том, что гаджеты работают на максимальной мощности во время телефонного соединения, отмечают в ведомстве. Однако спустя 10-20 секунд излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза», — заявили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, не следует злоупотреблять мессенджерами, поскольку частые переписки могут плохо влиять на развитие костей и суставов пальцев и кисти, а мелкое изображение на экране смартфона приводит к ухудшению зрения.

Ранее 12 января Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Специалисты ведомства утверждают, что физические упражнения способствуют снижению риска неизлечимой болезни мозга и других типов деменции на 50 процентов, а также помогают замедлить развитие уже начавшегося заболевания.

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