На Украине назвали «Северный поток-2» петлей на шее

Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает, что газопровод «Северный поток-2» является «петлей на шее Украины». Свое мнение он выразил на странице в Facebook.

По мнению дипломата, запуск газопровода будет душить интересы Украины, поскольку поставит судьбу газотранспортной системы страны в зависимость от российской доброй воли. «Доброй воли не бывает», — подчеркнул посол.

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Свое заявление Щерба сделал в ответ на критику американских санкций в отношении «Северного потока-2» главой МИД Австрии Александером Шалленбергом. Министр назвал подобные шаги США неприемлемыми. «Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций», — заявил Шалленберг. Он отметил, что газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересов Украины.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Вашингтон потребовал от компаний, ведущих укладку труб, прекратить работу. После этого компания Allseas заявила о прекращении строительства. В Совете Федерации выразили мнение, что попытки США помешать запуску газопровода обречены на провал.

По состоянию на ноябрь 2019 года построено более 80 процентов газопровода. По первоначальным планам, запуск газопровода должен состояться в середине 2020 года. Власти Польши, Украины и США выступают против российского проекта.

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