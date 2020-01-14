В прошлом году россияне стали гораздо чаще банкротиться. Статус банкрота в суде получили 68 980 граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Это на 56,8 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщает «Интерфакс».

Граждане чаще всего, в 90,7 процента случаев, сами инициировали процедуру собственного банкротства. Еще в 7,5 процента дел этим занимались кредиторы, а в 1,7 процента — Федеральная налоговая служба. В корпоративных банкротствах ситуация другая — там 78,6 процента обращений в суд приходится на кредиторов.

По итогам банкротства граждан кредиторы, как правило, не получают своих денег. За минувший год из 225,6 миллиарда рублей долга вернуть удалось только восемь миллиардов или 3,5 процента. Однако это больше, чем в 2018-м — 2,7 процента.

В то же время доля граждан, которым нечего было отдать кредиторам, за год также увеличилась — 71 против 65 процентов. Такая ситуация связана с тем, что у должников уже в начале процедуры банкротства не было имущества, которое можно пустить на продажу.

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В процентном отношении чаще всего банкротились жители Калмыкии (112 человек на каждые 100 тысяч населения), Пензенской области (111 человек) и Вологодской области (102 человека). В 2018 году тройку составляли эти же регионы, только на первое место выбилась Вологодская область, а Пензенская была третьей. В целом за минувший год в России регистрировали 47 новых банкротств на 100 тысяч человек, а в 2018-м — 30.

В абсолютном выражении максимум банкротств пришлось на Москву (5 089 человек, плюс 44,9 процента) и Московскую область (4 315 человек, плюс 65,6 процента).

Процедура банкротства появилась в 2015 году. На данный момент ее стоимость составляет 70-75 тысяч рублей. Уже четыре года Минэкономразвития разрабатывает законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан. В последнюю версию документа вписан внесудебный способ, который должен обойтись должнику в три тысячи рублей.

Согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объявить себя банкротами в настоящее время могли бы около миллиона россиян. У них есть долг более 500 тысяч рублей, и они не платят по обязательствам более 90 дней. Но для банкротства им придется доказывать свою финансовую несостоятельность.

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