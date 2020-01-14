Мексиканская «Instagram-киллерша» погибла в перестрелке с полицией

Известная в социальных сетях участница мексиканского наркокартеля Мария Гуадалупе Лопез Эскуивель (Maria Guadalupe Lopez Esquivel), известная как «Instagram-киллерша» La Catrina, погибла в перестрелке с полицией. Infobae и другие местные СМИ сообщили об этом и опубликовали видео ее последних минут жизни 11 января.

На видео, снятом нательной камерой полицейского, видна девушка, раненная в шею и сидящая у стены здания. Страж порядка подходит к ней и просит ее успокоиться и ждать прибытия вертолета. Другой ролик, снятый силовиками, показывает, как Лопез заносят в вертолет для госпитализации. Сообщается, что она умерла в больнице во время того, как ей оказывали помощь.

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Во время спецоперации, в результате которой Лопез была смертельно ранена, задержали по меньшей мере семерых членов группировки. У них конфисковали 10 единиц автоматического оружия разного калибра и более 30 обойм с патронами к ним.

Погибшая 21-летняя девушка была одним из значимых членов картеля наркоторговцев CJNG. Считается, что именно она стояла за организацией нападения на полицейских в октябре прошлого года, в результате которого погибли 13 офицеров полиции.

Кроме того, она была известна своим блогом в Instagram, в котором выкладывала фотографии с оружием. Ее опознали в том числе по татуировке на бедре с прозвищем La Catrina — отсылкой к популярному мексиканскому образу Смерти.

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