Бывший бойфренд Шараповой прервал ее прямой эфир и получил едкий ответ

Бывший бойфренд Марии Шараповой, болгарский теннисист Григор Димитров прервал прямой эфир спортсменки на выставочном турнире Kooyong Classic в Мельбурне и получил от нее едкий ответ. Видео появилось в Twitter José Morgado.

Димитров подошел к комментаторской стойке и наклонился над Шараповой. Теннисистка обратила внимание на желтые шорты болгарина и на вопрос, нравятся ли они ей, засмеялась и ответила отрицательно. Пользователи сети оценили комментарий спортсменки, назвав его «едким и ловким».

Шарапова и Димитров встречались на протяжении трех лет с 2012-го по 2015 год. Ее бойфрендами также были теннисисты Энди Роддик и Новак Джокович, а также баскетболист Саша Вуячич. Сейчас российская спортсменка состоит в отношениях с британским предпринимателем Александром Гилксом.

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