Путин предложить усилить роль губернаторов и Госсовета

Президент России Владимир Путин предложил усилить роль губернаторов и Государственного совета. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне», — сказал российский лидер.

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Путин напомнил, что в 2000 году по его инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. По его словам, за прошедшее время он показал высокую эффективность, «его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов».

Соответствующую роль и статус губернаторов и Государственного совета президент предлагает закрепить в Конституции России.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства также призвал дать Госдуме больше полномочий. В частности, президент предложил поручить нижней палате парламента утверждение председателя правительства, вице-премьеров и всех министров.

При этом российский лидер высказался против новой Конституции, но считает, что в действующую было бы целесообразно внести изменения.

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