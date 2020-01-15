Украинская певица рассказала о поездке к Януковичу для «интима»

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что один из министров Виктора Януковича привозил ее на дачу к бывшему президенту для интимных отношений. Об этом сообщает Gordonua.com.

В интервью с Поляковой журналист Дмитрий Гордон заметил, что некоторые популярные украинские певицы рассказывали ему о домогательствах олигархов и политиков, даже одного из президентов. Полякова заявила, что у нее «тоже есть история»: «Был такой… министр культуры был времен Януковича. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой».

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Поляковой пришлось возвращаться с дачи в Ливадии пешком, «с костюмами и туфлями». Она назвала чиновника скотиной.

На вопрос Гордона, в какой форме ей предлагали интим, артистка сказала: «Типа "ага-ага?" На что я ответила: "А че? Почему? Что это вообще?"». По словам певицы, она сказала чиновнику «классную фразу»: «Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда».

Полякова сначала хотела назвать фамилию бывшего министра, но потом отказалась, заметив, что «у него же будут проблемы с женой».

Министрами культуры во времена президентства Януковича были Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.

В октябре бывший депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.

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