ЦСКА согласовал контракт с нападающим сборной России

Нападающий самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что стороны договорились по ключевым вопросам и в данный момент согласовывают детали. 22-летний нападающий не полетел на сборы с самарской командой.

6 октября Соболев получил вызов в сборную России, заменив травмированного форварда Федора Смолова. Он присоединился к футболистам, которые готовились к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

4 октября британский The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне форвард провел 18 матчей в Российской премьер-лиге. Он забил 10 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Соболев — воспитанник барнаульского «Динамо». До перехода в «Крылья Советов» он выступал за «Томь» и «Енисей».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!