Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян. В ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС он подчеркнул, что жители страны могут меняться, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Многие вещи можно изменить, даже несмотря на культурный код. Россия в 1990-х годах была страной неплатежей, а уже через десять лет стала одним из мировых лидеров по платежной дисциплине и исполнению контрактов», — отметил Кудрин.

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По его словам, «предприниматели, которых в нашей стране душили 70 лет, могут начать появляться, если дать им главное — свободу», и все необходимое для этого у них есть.

Кудрин также отметил, что если не предоставить российским бизнесменам должного уровня свобод и правового регулирования, то они будут «просто уходить в другие юрисдикции».

Ранее в ходе дискуссии глава Сбербанка Герман Греф заявил, что россияне никогда не смогут приблизиться по правовым и жизненным стандартам к шведам из-за заложенного культурного кода.

Накануне Кудрин сообщил, что в ближайшие годы главной задачей Счетной палаты станет изучение эффективности госкомпаний и госкорпораций, в том числе «Газпрома», РЖД и «Ростеха».

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.

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