Бывшее отделение полиции выставили на аукцион в Москве

В Москве на торгах реализуют право арендовать по льготной ставке — рубль за квадратный метр — бывшее здание Басманной полицейской части. Об этом говорится в сообщении столичного департамента по конкурентной политике, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Особняк, расположенный на Новой Басманной улице, был построен в 1782 году и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Арендатору предстоит отреставрировать его за собственный счет.

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Начальный размер годовой арендной платы за здание Басманной части составляет 44,8 миллиона рублей. Переход на льготную ставку предусмотрен после окончания работ по реставрации особняка. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 января, торги пройдут 25 января.

Программа льготной аренды объектов культурного наследия действует в Москве с 2013 года. Здания-памятники сдаются на 49 лет по ставке один рубль за квадратный метр. Аналогичные программы работают в Европе, США и других странах.

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