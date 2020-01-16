В Великобритании предложили поспать с унитазом за 130 тысяч рублей

В Великобритании арендаторам предложили поспать рядом с унитазом за 1625 фунтов стерлингов в месяц (130 тысяч рублей). За такую сумму сдается однокомнатная квартира в Лондоне с необычной планировкой. Об этом пишет газета The Sun со ссылкой на агентство недвижимости Rightmove.

Туалет и душ в помещении расположены всего в нескольких шагах от кровати, притом какая-либо перегородка отсутствует. В соседней комнате, превышающей площадь спальни, находятся совмещенные кухня и гостиная. Агенты описывают квартиру как впечатляющую студию с высококачественным оборудованием.

Высокая стоимость аренды связана с тем, что жилье находится в центре города рядом с Риджентс-парком. По мнению риелторов, данное предложение очень выгодное — обычно цены на недвижимость в этой части Лондона заоблачно высокие.

Ранее стало известно об австралийце Трое Уильямсоне, который выставил на продажу квартиру с нестандартной планировкой. Мужчина убрал перегородки, отделяющие ванную от спальни, организовав в квартире открытое пространство. Выбранное дизайнерское решение Уильямсон объяснил тем, что оно соответствует потребностям пар. За недвижимость австралиец попросил 1,7 миллиона австралийских долларов (чуть менее 75 миллионов рублей).

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